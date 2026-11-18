Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit Orange-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Orange-Aktie bei 9.78 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10.225 Orange-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 15.45 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 157.92 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 57.92 Prozent gleich.

Insgesamt war Orange zuletzt 41.51 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch