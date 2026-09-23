Orange Aktie 720128 / FR0000133308
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23.09.2026 10:02:24
CAC 40-Papier Orange-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Orange-Investment von vor 5 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Orange gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurde das Orange-Papier via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Orange-Anteile betrug an diesem Tag 9.33 EUR. Bei einem Orange-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 107.204 Orange-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 22.09.2026 auf 14.40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’543.20 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 54.32 Prozent vermehrt.
Am Markt war Orange jüngst 39.91 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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