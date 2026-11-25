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25.11.2026 10:02:18
CAC 40-Papier Orange-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Orange-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in Orange eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Orange-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 13.77 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in das Orange-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 72.622 Orange-Anteilen. Die gehaltenen Orange-Anteile wären am 24.11.2026 1’110.02 EUR wert, da der Schlussstand 15.29 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 11.00 Prozent.
Jüngst verzeichnete Orange eine Marktkapitalisierung von 39.55 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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