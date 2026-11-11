CAC 40-Papier Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Orange von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der Orange-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 11.05 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Orange-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 904.814 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Orange-Aktie auf 15.37 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’902.46 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 39.02 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Orange belief sich zuletzt auf 40.31 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch