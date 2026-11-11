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11.11.2026 10:02:29
CAC 40-Papier Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Orange von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Orange gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der Orange-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 11.05 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Orange-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 904.814 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Orange-Aktie auf 15.37 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’902.46 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 39.02 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Orange belief sich zuletzt auf 40.31 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Orange S.A. (ex France Télécom)
Analysen zu Orange S.A. (ex France Télécom)
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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