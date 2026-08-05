CAC 40-Papier Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Orange von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 05.08.2016 wurde das Orange-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 13.84 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7.225 Orange-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Orange-Papiers auf 16.44 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 118.75 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 18.75 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Orange zuletzt 44.13 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch