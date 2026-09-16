CAC 40-Papier Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Orange-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das Orange-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 11.06 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Orange-Aktie investiert hätte, hätte er nun 9.042 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.09.2026 gerechnet (15.82 EUR), wäre das Investment nun 142.99 EUR wert. Mit einer Performance von +42.99 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Orange erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 41.99 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch