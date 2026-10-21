CAC 40-Papier Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orange von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit Orange-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Orange-Anteile bei 9.61 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das Orange-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1’040.258 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Orange-Papiers auf 14.29 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’865.29 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 48.65 Prozent zugenommen.

Orange wurde am Markt mit 37.74 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch