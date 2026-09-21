Michelin Aktie 119105381 / FR001400AJ45
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21.09.2026 10:02:30
CAC 40-Papier Michelin SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Michelin SA-Investment von vor 3 Jahren verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Michelin SA-Aktie gebracht.
Am 21.09.2023 wurde das Michelin SA-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Michelin SA-Aktie bei 30.16 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 33.156 Michelin SA-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’096.82 EUR, da sich der Wert eines Michelin SA-Papiers am 18.09.2026 auf 33.08 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9.68 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Michelin SA eine Marktkapitalisierung von 22.42 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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