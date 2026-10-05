Michelin Aktie 119105381 / FR001400AJ45
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05.10.2026 10:02:19
CAC 40-Papier Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Michelin SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Michelin SA-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der Michelin SA-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Michelin SA-Aktie an diesem Tag bei 24.70 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Michelin SA-Aktie investierten, hätten nun 4.048 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.10.2026 auf 33.02 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 133.67 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 33.67 Prozent gleich.
Michelin SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 22.38 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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