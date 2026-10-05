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LEGRAND Aktie 2501522 / FR0010307819

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LEGRAND-Performance 05.10.2026 10:02:19

CAC 40-Papier LEGRAND-Aktie: So viel hätte eine Investition in LEGRAND von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die LEGRAND-Aktie Investoren gebracht.

LEGRAND
130.38 CHF -3.06%
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Am 05.10.2025 wurden LEGRAND-Anteile an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 142.85 EUR wert. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die LEGRAND-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 70.004 LEGRAND-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10’119.01 EUR, da sich der Wert eines LEGRAND-Anteils am 02.10.2026 auf 144.55 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1.19 Prozent erhöht.

Alle LEGRAND-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 37.89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

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03.09.26 LEGRAND Buy Deutsche Bank AG
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Short 14’526.70 13.66 S2BHCU
Short 15’086.78 8.99 S4B3QU
SMI-Kurs: 13’720.72 05.10.2026 11:19:51
Long 13’114.63 19.11 S5BOUU
Long 12’847.92 13.94 BSUI2U
Long 12’276.07 8.87 S0FBUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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