CAC 40-Papier LEGRAND-Aktie: So viel hätte eine Investition in LEGRAND von vor einem Jahr abgeworfen

Am 05.10.2025 wurden LEGRAND-Anteile an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 142.85 EUR wert. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die LEGRAND-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 70.004 LEGRAND-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10’119.01 EUR, da sich der Wert eines LEGRAND-Anteils am 02.10.2026 auf 144.55 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1.19 Prozent erhöht.

Alle LEGRAND-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 37.89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch