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26.10.2026 10:02:25
CAC 40-Papier LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LEGRAND von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen LEGRAND-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Am 26.10.2016 wurde die LEGRAND-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die LEGRAND-Anteile bei 51.60 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 193.798 LEGRAND-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.10.2026 gerechnet (124.10 EUR), wäre die Investition nun 24’050.39 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 140.50 Prozent angewachsen.
LEGRAND wurde jüngst mit einem Börsenwert von 32.53 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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