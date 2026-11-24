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|Rentabler Kering-Einstieg?
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24.11.2026 10:02:13
CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kering von vor 5 Jahren gekostet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Kering gewesen.
Vor 5 Jahren wurde das Kering-Papier via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 710.40 EUR wert. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Kering-Aktie investiert, befänden sich nun 1.408 Kering-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Kering-Papiers auf 178.42 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 251.15 EUR wert. Die Abnahme von 1’000 EUR zu 251.15 EUR entspricht einer negativen Performance von 74.88 Prozent.
Kering wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21.13 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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