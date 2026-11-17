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17.11.2026 10:02:05
CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kering von vor 3 Jahren gekostet
Bei einem frühen Investment in Kering-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Kering-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 404.30 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 0.247 Kering-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 16.11.2026 auf 184.88 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 45.73 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 54.27 Prozent.
Am Markt war Kering jüngst 22.64 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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