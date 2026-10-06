CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kering-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde die Kering-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Kering-Anteile bei 171.75 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die Kering-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.582 Anteilen. Die gehaltenen Kering-Aktien wären am 05.10.2026 121.84 EUR wert, da der Schlussstand 209.25 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 21.84 Prozent.

Kering war somit zuletzt am Markt 25.79 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch