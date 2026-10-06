Kering Aktie 21591 / FR0000121485
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06.10.2026 10:02:12
CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kering-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Kering-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 10 Jahren wurde die Kering-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Kering-Anteile bei 171.75 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die Kering-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.582 Anteilen. Die gehaltenen Kering-Aktien wären am 05.10.2026 121.84 EUR wert, da der Schlussstand 209.25 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 21.84 Prozent.
Kering war somit zuletzt am Markt 25.79 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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