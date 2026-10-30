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|Lukrative Euronext NV-Investition?
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30.10.2026 10:02:13
CAC 40-Papier Euronext NV-Aktie: So viel hätte eine Investition in Euronext NV von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Euronext NV-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Euronext NV-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete das Euronext NV-Papier bei 123.80 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Euronext NV-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 8.078 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 29.10.2026 1’428.92 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 176.90 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 42.89 Prozent gleich.
Der Euronext NV-Wert an der Börse wurde auf 17.56 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der Euronext NV-Anteile an der Börse PAR war der 20.06.2014. Der Erstkurs des Euronext NV-Anteils belief sich damals auf 19.40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Euronext NV
Analysen zu Euronext NV
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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