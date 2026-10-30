CAC 40-Papier Euronext NV-Aktie: So viel hätte eine Investition in Euronext NV von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Euronext NV-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete das Euronext NV-Papier bei 123.80 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Euronext NV-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 8.078 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 29.10.2026 1’428.92 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 176.90 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 42.89 Prozent gleich.

Der Euronext NV-Wert an der Börse wurde auf 17.56 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der Euronext NV-Anteile an der Börse PAR war der 20.06.2014. Der Erstkurs des Euronext NV-Anteils belief sich damals auf 19.40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch