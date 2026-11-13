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|Euronext NV-Investment im Blick
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13.11.2026 10:02:23
CAC 40-Papier Euronext NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Euronext NV von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Euronext NV-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurde die Euronext NV-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 93.95 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Euronext NV-Aktie investiert hat, hat nun 1.064 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 166.20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 176.90 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 76.90 Prozent erhöht.
Euronext NV erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16.62 Mrd. Euro. Euronext NV-Papiere wurden am 20.06.2014 zum ersten Mal an der Börse PAR gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Euronext NV-Anteils lag damals bei 19.40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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