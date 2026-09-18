CAC 40-Papier Euronext NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Euronext NV-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Euronext NV-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Euronext NV-Aktie bei 103.20 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9.690 Euronext NV-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’525.19 EUR, da sich der Wert eines Euronext NV-Papiers am 17.09.2026 auf 157.40 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +52.52 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Euronext NV eine Börsenbewertung in Höhe von 15.61 Mrd. Euro. Am 20.06.2014 wurden Euronext NV-Anteile zum ersten Mal an der Börse PAR gehandelt. Ein Euronext NV-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 19.40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch