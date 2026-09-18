Euronext NV Aktie 24649892 / NL0006294274
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Anlage
|
18.09.2026 10:02:29
CAC 40-Papier Euronext NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Euronext NV-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren Euronext NV-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Euronext NV-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Euronext NV-Aktie bei 103.20 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9.690 Euronext NV-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’525.19 EUR, da sich der Wert eines Euronext NV-Papiers am 17.09.2026 auf 157.40 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +52.52 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Euronext NV eine Börsenbewertung in Höhe von 15.61 Mrd. Euro. Am 20.06.2014 wurden Euronext NV-Anteile zum ersten Mal an der Börse PAR gehandelt. Ein Euronext NV-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 19.40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!