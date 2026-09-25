CAC 40-Papier Euronext NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Euronext NV-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Euronext NV-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 35.77 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in Euronext NV-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 279.530 Euronext NV-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.09.2026 auf 160.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 44’724.77 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 347.25 Prozent zugenommen.

Euronext NV wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15.92 Mrd. Euro gelistet. Das Börsendebüt der Euronext NV-Aktie fand am 20.06.2014 an der Börse PAR statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Euronext NV-Papiers auf 19.40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch