Eurofins Scientific Aktie 58317129 / FR0014000MR3
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10.08.2026 10:02:24
CAC 40-Papier Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Eurofins Scientific SE von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Eurofins Scientific SE-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Eurofins Scientific SE-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Eurofins Scientific SE-Papier an diesem Tag bei 113.58 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Eurofins Scientific SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.880 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Eurofins Scientific SE-Papiers auf 69.80 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 61.45 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 38.55 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Eurofins Scientific SE eine Börsenbewertung in Höhe von 12.12 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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