CAC 40-Papier Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Eurofins Scientific SE von vor einem Jahr verdient

Am 19.10.2025 wurde das Eurofins Scientific SE-Papier an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Eurofins Scientific SE-Papier bei 62.52 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 15.995 Eurofins Scientific SE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’251.76 EUR, da sich der Wert einer Eurofins Scientific SE-Aktie am 16.10.2026 auf 78.26 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25.18 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Eurofins Scientific SE belief sich jüngst auf 13.59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch