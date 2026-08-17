Eurofins Scientific Aktie 58317129 / FR0014000MR3
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Performance im Blick
|
17.08.2026 10:02:40
CAC 40-Papier Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eurofins Scientific SE von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Eurofins Scientific SE-Investment gewesen.
Am 17.08.2016 wurden Eurofins Scientific SE-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 37.03 EUR wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 EUR in die Eurofins Scientific SE-Aktie investierten, hätten nun 27.005 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Eurofins Scientific SE-Papiers auf 70.44 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’902.24 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 90.22 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Eurofins Scientific SE eine Börsenbewertung in Höhe von 12.23 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Eurofins Scientific SE
Analysen zu Eurofins Scientific SE
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit leichten Verlusten -- DAX mit überschaubaren Abschlägen aber auf Sicht des Rekordhochs -- Anleger in Asien in Kauflaune - Gewinne an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt ist ein leichter Abwärtstrend zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls leicht abwärts. In Fernost dominierten am Montag die Käufer das Geschehen.