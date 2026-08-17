CAC 40-Papier Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eurofins Scientific SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 17.08.2016 wurden Eurofins Scientific SE-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 37.03 EUR wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 EUR in die Eurofins Scientific SE-Aktie investierten, hätten nun 27.005 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Eurofins Scientific SE-Papiers auf 70.44 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’902.24 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 90.22 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Eurofins Scientific SE eine Börsenbewertung in Höhe von 12.23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch