CAC 40-Papier Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eurofins Scientific SE von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde die Eurofins Scientific SE-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 62.56 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.598 Eurofins Scientific SE-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.09.2026 auf 76.44 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 122.19 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 22.19 Prozent.

Alle Eurofins Scientific SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13.27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch