Heute vor 3 Jahren wurden Eurofins Scientific SE-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 52.70 EUR. Bei einem Eurofins Scientific SE-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.898 Eurofins Scientific SE-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 20.11.2026 161.86 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 85.30 EUR belief. Mit einer Performance von +61.86 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Eurofins Scientific SE bezifferte sich zuletzt auf 14.81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch