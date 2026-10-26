CAC 40-Papier Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eurofins Scientific SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR Handel mit dem Eurofins Scientific SE-Papier statt. Diesen Tag beendete das Eurofins Scientific SE-Papier bei 45.74 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 218.627 Eurofins Scientific SE-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 18’517.71 EUR, da sich der Wert eines Eurofins Scientific SE-Papiers am 23.10.2026 auf 84.70 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 85.18 Prozent zugenommen.

Alle Eurofins Scientific SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14.70 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch