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|Rentabler Eurofins Scientific SE-Einstieg?
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26.10.2026 10:02:25
CAC 40-Papier Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eurofins Scientific SE von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Eurofins Scientific SE-Investment gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR Handel mit dem Eurofins Scientific SE-Papier statt. Diesen Tag beendete das Eurofins Scientific SE-Papier bei 45.74 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 218.627 Eurofins Scientific SE-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 18’517.71 EUR, da sich der Wert eines Eurofins Scientific SE-Papiers am 23.10.2026 auf 84.70 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 85.18 Prozent zugenommen.
Alle Eurofins Scientific SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14.70 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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