Eurofins Scientific Aktie 58317129 / FR0014000MR3
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|Lukrative Eurofins Scientific SE-Investition?
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14.09.2026 10:02:17
CAC 40-Papier Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eurofins Scientific SE von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Eurofins Scientific SE-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurde das Eurofins Scientific SE-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Eurofins Scientific SE-Papiers betrug an diesem Tag 37.43 EUR. Bei einem Eurofins Scientific SE-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 267.165 Eurofins Scientific SE-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 11.09.2026 auf 70.70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18’888.59 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 88.89 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Eurofins Scientific SE bezifferte sich zuletzt auf 12.27 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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