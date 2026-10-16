CAC 40-Papier Eiffage-Aktie: So viel Verlust hätte ein Eiffage-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurde die Eiffage-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Eiffage-Papier an diesem Tag 113.00 EUR wert. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die Eiffage-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 88.496 Eiffage-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8’915.93 EUR, da sich der Wert eines Eiffage-Papiers am 15.10.2026 auf 100.75 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 10.84 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Eiffage eine Börsenbewertung in Höhe von 9.66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch