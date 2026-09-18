CAC 40-Papier Eiffage-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eiffage-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit dem Eiffage-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 110.65 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Eiffage-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 9.038 Eiffage-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 976.05 EUR, da sich der Wert eines Eiffage-Papiers am 17.09.2026 auf 108.00 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 2.39 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Eiffage bezifferte sich zuletzt auf 10.46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch