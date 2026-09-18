Eiffage Aktie 76058 / FR0000130452
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Performance im Blick
|
18.09.2026 10:02:29
CAC 40-Papier Eiffage-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eiffage-Investment von vor einem Jahr verloren
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Eiffage-Aktie gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit dem Eiffage-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 110.65 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Eiffage-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 9.038 Eiffage-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 976.05 EUR, da sich der Wert eines Eiffage-Papiers am 17.09.2026 auf 108.00 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 2.39 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Eiffage bezifferte sich zuletzt auf 10.46 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Eiffage S.A.
Analysen zu Eiffage S.A.
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fällt -- DAX mit deutlichen Verlusten -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt verliert am Freitag, während der deutsche Leitindex ebenso nachgibt. Vor dem Wochenende zeigten sich die Märkte in Fernost noch einmal gut behauptet.