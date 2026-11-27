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27.11.2026 10:02:31
CAC 40-Papier Eiffage-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eiffage von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Eiffage-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurde das Eiffage-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 81.76 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Eiffage-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 122.309 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 26.11.2026 auf 108.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’209.39 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 32.09 Prozent.
Eiffage wurde am Markt mit 10.33 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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