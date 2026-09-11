CAC 40-Papier Eiffage-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Eiffage von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit Eiffage-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 69.04 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 1.448 Eiffage-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 10.09.2026 auf 106.70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 154.55 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 54.55 Prozent angezogen.

Eiffage erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10.48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch