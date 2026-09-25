CAC 40-Papier Eiffage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eiffage-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das Eiffage-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen Eiffage-Anteile an diesem Tag bei 90.30 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 110.742 Eiffage-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11’661.13 EUR, da sich der Wert eines Eiffage-Anteils am 24.09.2026 auf 105.30 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 16.61 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Eiffage bezifferte sich zuletzt auf 10.29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch