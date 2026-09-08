Carrefour Aktie 488167 / FR0000120172
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08.09.2026 10:02:16
CAC 40-Papier Carrefour-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carrefour-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Carrefour-Aktien verlieren können.
Am 08.09.2023 wurde das Carrefour-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 16.99 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 58.875 Carrefour-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 957.90 EUR, da sich der Wert einer Carrefour-Aktie am 07.09.2026 auf 16.27 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 4.21 Prozent vermindert.
Insgesamt war Carrefour zuletzt 11.61 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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