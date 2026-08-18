Carrefour Aktie 488167 / FR0000120172
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18.08.2026 10:02:13
CAC 40-Papier Carrefour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carrefour von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren Carrefour-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Carrefour-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 17.07 EUR wert. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 58.582 Carrefour-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Carrefour-Papiers auf 15.66 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 917.40 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 8.26 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Carrefour eine Börsenbewertung in Höhe von 11.18 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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