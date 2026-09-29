CAC 40-Papier Carrefour-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Carrefour von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Carrefour-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 12.80 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 78.125 Carrefour-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 28.09.2026 auf 16.49 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’288.28 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 28.83 Prozent vermehrt.

Alle Carrefour-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11.46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch