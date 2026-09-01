Carrefour Aktie 488167 / FR0000120172
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01.09.2026 10:02:33
CAC 40-Papier Carrefour-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Carrefour von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren Carrefour-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Carrefour-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 12.24 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in das Carrefour-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.173 Carrefour-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 31.08.2026 128.12 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15.68 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 28.12 Prozent vermehrt.
Der Carrefour-Wert an der Börse wurde auf 11.06 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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