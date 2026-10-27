CAC 40-Papier Carrefour-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Carrefour-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Carrefour-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 12.93 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 EUR in die Carrefour-Aktie investierten, hätten nun 773.395 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’653.52 EUR, da sich der Wert eines Carrefour-Anteils am 26.10.2026 auf 13.78 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 6.54 Prozent.

Carrefour war somit zuletzt am Markt 9.75 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch