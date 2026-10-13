Carrefour Aktie 488167 / FR0000120172
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13.10.2026 10:02:21
CAC 40-Papier Carrefour-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Carrefour-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren Carrefour-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der Carrefour-Aktie statt. Zum Handelsende standen Carrefour-Anteile an diesem Tag bei 15.23 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Carrefour-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6.566 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 104.46 EUR, da sich der Wert eines Carrefour-Papiers am 12.10.2026 auf 15.91 EUR belief. Damit wäre die Investition 4.46 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Carrefour bezifferte sich zuletzt auf 11.30 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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