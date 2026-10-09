CAC 40-Papier Cap Gemini-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Cap Gemini von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurde das Cap Gemini-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 122.05 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das Cap Gemini-Papier investiert hätte, hätte er nun 81.934 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.10.2026 gerechnet (110.85 EUR), wäre das Investment nun 9’082.34 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9.18 Prozent verringert.

Am Markt war Cap Gemini jüngst 18.82 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch