Cap Gemini Aktie 488070 / FR0000125338
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11.09.2026 10:02:23
CAC 40-Papier Cap Gemini-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cap Gemini von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Cap Gemini-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Am 11.09.2025 wurden Cap Gemini-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Cap Gemini-Aktie bei 121.80 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 8.210 Cap Gemini-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 833.33 EUR, da sich der Wert eines Cap Gemini-Papiers am 10.09.2026 auf 101.50 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 16.67 Prozent eingebüsst.
Der Marktwert von Cap Gemini betrug jüngst 17.17 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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