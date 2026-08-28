CAC 40-Papier Cap Gemini-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cap Gemini von vor 5 Jahren eingebracht

Am 28.08.2021 wurden Cap Gemini-Anteile via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 191.00 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 52.356 Cap Gemini-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5’732.98 EUR, da sich der Wert einer Cap Gemini-Aktie am 27.08.2026 auf 109.50 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 42.67 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Cap Gemini belief sich zuletzt auf 18.08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch