Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit Cap Gemini-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 215.80 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 46.339 Cap Gemini-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 19.11.2026 5’377.66 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 116.05 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 46.22 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Cap Gemini belief sich zuletzt auf 20.24 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch