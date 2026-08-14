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Cap Gemini Aktie 488070 / FR0000125338

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Rentable Cap Gemini-Anlage? 14.08.2026 10:02:28

CAC 40-Papier Cap Gemini-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cap Gemini-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Cap Gemini-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Cap Gemini
101.27 CHF 2.14%
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Cap Gemini-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Cap Gemini-Aktie bei 121.95 EUR. Bei einem Cap Gemini-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.820 Cap Gemini-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 13.08.2026 86.92 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 106.00 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 13.08 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Cap Gemini belief sich zuletzt auf 17.93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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