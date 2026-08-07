Cap Gemini Aktie 488070 / FR0000125338
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07.08.2026 10:02:29
CAC 40-Papier Cap Gemini-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cap Gemini von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Cap Gemini-Aktien verdienen können.
Am 07.08.2016 wurden Cap Gemini-Anteile via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 85.58 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 116.850 Cap Gemini-Aktien im Depot. Die gehaltenen Cap Gemini-Anteile wären am 06.08.2026 12’765.83 EUR wert, da der Schlussstand 109.25 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 27.66 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Cap Gemini belief sich zuletzt auf 18.50 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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