Am 20.11.2025 wurde das Bureau Veritas SA-Papier via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 27.16 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Bureau Veritas SA-Aktie investierten, hätten nun 3.682 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2026 gerechnet (30.12 EUR), wäre die Investition nun 110.90 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 10.90 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Bureau Veritas SA bezifferte sich zuletzt auf 13.47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch