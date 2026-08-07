Bouygues Aktie 487662 / FR0000120503
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07.08.2026 10:02:29
CAC 40-Papier Bouygues-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bouygues von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bouygues-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Bouygues-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Bouygues-Anteile letztlich bei 33.39 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Bouygues-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.995 Bouygues-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 06.08.2026 147.32 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 49.19 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 47.32 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Bouygues belief sich jüngst auf 18.85 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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