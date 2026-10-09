CAC 40-Papier Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bouygues von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurden Bouygues-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Bouygues-Aktie letztlich bei 29.44 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.397 Bouygues-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 138.01 EUR, da sich der Wert einer Bouygues-Aktie am 08.10.2026 auf 40.63 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 38.01 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Bouygues betrug jüngst 15.74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch