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Bouygues Aktie 487662 / FR0000120503

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Frühe Investition 12.06.2026 10:02:35

CAC 40-Papier Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bouygues-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Bouygues-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Bouygues
46.42 CHF 1.60%
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Die Bouygues-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Bouygues-Papier bei 33.63 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 EUR in die Bouygues-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 29.735 Anteilen. Die gehaltenen Bouygues-Papiere wären am 11.06.2026 1’465.36 EUR wert, da der Schlussstand 49.28 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 46.54 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Bouygues bezifferte sich zuletzt auf 18.87 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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