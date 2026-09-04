CAC 40-Papier Accor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Accor von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR Handel mit dem Accor-Papier statt. Diesen Tag beendete das Accor-Papier bei 33.67 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Accor-Aktie investiert, befänden sich nun 2.970 Accor-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 03.09.2026 135.94 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 45.77 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 35.94 Prozent.

Accor war somit zuletzt am Markt 10.58 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch