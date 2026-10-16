CAC 40-Papier Accor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Accor-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde das Accor-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 32.12 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Accor-Aktie investiert, befänden sich nun 3.114 Accor-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 15.10.2026 auf 46.12 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 143.61 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 43.61 Prozent gesteigert.

Accor war somit zuletzt am Markt 10.35 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch