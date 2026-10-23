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23.10.2026 10:02:13
CAC 40-Papier Accor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Accor von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Accor-Investment verdienen können.
Am 23.10.2025 wurden Accor-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Accor-Papier bei 42.21 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 23.691 Accor-Aktien im Depot. Die gehaltenen Accor-Anteile wären am 22.10.2026 1’090.74 EUR wert, da der Schlussstand 46.04 EUR betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 9.07 Prozent gesteigert.
Alle Accor-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10.65 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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