CAC 40-Papier Accor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Accor von vor einem Jahr abgeworfen

Am 23.10.2025 wurden Accor-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Accor-Papier bei 42.21 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 23.691 Accor-Aktien im Depot. Die gehaltenen Accor-Anteile wären am 22.10.2026 1’090.74 EUR wert, da der Schlussstand 46.04 EUR betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 9.07 Prozent gesteigert.

Alle Accor-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10.65 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch