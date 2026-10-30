CAC 40-Papier Accor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Accor-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Accor-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete das Accor-Papier bei 30.25 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 EUR in die Accor-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 330.579 Anteilen. Die gehaltenen Accor-Aktien wären am 29.10.2026 15’533.88 EUR wert, da der Schlussstand 46.99 EUR betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 55.34 Prozent gesteigert.

Am Markt war Accor jüngst 10.70 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch